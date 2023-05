Omicidio di Savona, attenzione sull'arma del delitto. Criminologo Padovano: "Circolazione illegale enorme, sembra che procurarsele sia di portata comune"

"C'è una circolazione di armi illegali enorme, legata anche al traffico di sostanze stupefacenti. Bisogna alzare l'attenzione ulteriormente su questo aspetto perché il fenomeno si è diffuso già da parecchio tempo. Sembra che procurarsi una pistola illegalmente sia oramai di portata comune".

Il criminologo Stefano Padovano, docente all'Unità di Criminologia Dipartimento Scienze della Salute (DISSAL) dell'Università di Genova, per tre lustri coordinatore scientifico dell’Osservatorio su sicurezza urbana e criminalità organizzata della Regione Liguria, è intervenuto in merito all'omicidio di ieri notte a Savona in Piazza delle Nazioni nel quale ha perso la vita Danjela Neza, 28enne albanese uccisa dall'ex fidanzato Safayou Sow, 27enne originario della Guinea.

L'uomo infatti a seguito di una violenta lite per una storia d'amore che si stava avviando alla conclusione (la ragazza l'avrebbe insultato tanto da mandarlo in escandescenze), ha preso una pistola semiautomatica, calibro 22, con matricola abrasa, dal bagagliaio della sua auto e le avrebbe sparato alla nuca.

Proprio sull'arma la polizia sta facendo tutte le indagini del caso su dove il 27enne possa averla reperita. Non ha infatti convinto la versione fornita durante l'interrogatorio legata al fatto che era stata trovata in un cespuglio in una zona periferica di Savona.

"Troppa gente circola beatamente con armi senza l'autorizzazione prevista. Altro segnale di quanto l'asticella dell'illegalità si sia abbassata nell'immaginario generale" puntualizza Padovano che ha ricordato l'omicidio a Genova avvenuto il 25 aprile in via Polleri, a pochi passi da piazza della Nunziata. In quell'occasione Filippo Giribaldi, 42 anni, portuale della Culmv, noto di recente per essere stato tra i protagonisti genovesi del movimento No Green Pass e Libera Piazza Genova aveva ucciso con un colpo di pistola Manuel Di Palo, ex militante del partito di estrema destra Casapound.

"In Liguria episodi come questi per fortuna se ne contano annualmente sulle dita di una mano. Questo è un caso di marginalità urbana ed è un reato che si crea in forma dirompente - continua il criminologo - Non ci sarebbe da stupirsi se oltre alle dinamiche sentimentali sia accompagnato anche da altri moventi".

Piazza delle Nazioni, così come Piazza del Popolo sono da anni teatro di degrado e di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono considerati come "non luoghi" nei quali le varie amministrazioni che si sono succedute faticano a rilanciarle. Il contrasto delle criticità con i presidi o le telecamere potrebbero non bastare.