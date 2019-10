"I bambini non si toccano", è rottura tra gli organizzatori: le mamme boicottano l'evento

A pochi giorni dalla manifestazione "I bambini non si toccano", promossa dal movimento Più Italia e da un gruppo di mamme "ingiustamente private dei loro figli" (così la descrizione sulla locandina dell'evento ndr), è rottura tra gli organizzatori.

Le madri che hanno collaborato all'iniziativa, infatti, hanno deciso di staccarsi dal movimento Più Italia: secondo le dirette interessate, l'evento sarebbe oggetto di una strumentalizzazione politica assolutamente non gradita dalle donne che pertanto hanno deciso di boicottare l'appuntamento.

Come già noto da qualche tempo, venerdì 18 ottobre a Pietra Ligure (alle ore 18.00 in Piazza Vecchia) si svolgerà un evento che sin dal suo annuncio ha fatto discutere a causa di una tematica delicata quale la sottrazione illecita di minori: argomento tristemente legato all'ormai noto caso Bibbiano, località in provincia di Reggio Emilia, al centro di un'inchiesta che da tempo sta occupando le pagine della cronaca nazionale.