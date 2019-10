Albenga, "Le nuvole di Faber" per il secondo appuntamento di "Ottobre De André"

Archiviato lo strepitoso successo del Gran Concerto per don Gallo i Fieui di caruggi di Albenga presentano il secondo evento della loro rassegna “Ottobre De André”: Le nuvole di Faber.

L’appuntamento è per sabato 19 (ore 17 precise) nella Chiesa sconsacrata di San Lorenzo in piazza Rossi, nel cuore del centro storico ingauno. Per l’occasione si riuniranno tre storici musicisti di Fabrizio De André, che lo hanno accompagnato nei suoi tour e in sala d’incisione: Mario Arcari (clarinetto, oboe e flauti etnici),Giorgio Cordini (chitarra e voce), Ellade Bandini (batteria).

Addirittura gli ultimi due erano presenti il 3 agosto del 1991 sul palco allestito allo Stadio Annibale Riva per la prima tappa del tour estivo de Le nuvole. Sono tre artisti poliedrici, di grande tecnica e lunga esperienza, che vantano collaborazioni molto importanti. Oltre Fabrizio De André Mina, Guccini, Vasco Rossi, Zucchero, Ramazzotti, Venditti, Paoli, Concato, Vecchioni, Antonacci … Recentemente il trio Arcari- Bandini-Cordini ha inciso un cd dal titolo “Senza parole”, mentre il solo Giorgio Cordini ha pubblicato il libro “I miei otto anni con Fabrizio De André”.

Il concerto di sabato prossimo oltre alle canzoni di Fabrizio darà spazio anche ai successi dei più grandi cantautori italiani e a racconti, aneddoti, confidenze. Ottobre De André assicura ancora una volta belle emozioni.