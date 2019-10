Imperia: a novembre e dicembre Open Day con il Liceo Vieusseux, diverse iniziative per l'orientamentoelle Scuole Medie

Due giornate di porte aperte al Liceo Vieusseux di Imperia. Il 15 novembre ed il 13 dicembre, dalle 16.30 alle 19, si terranno gli open day, presso l’Aula Magna.



Iniziative per passano sia dalle visite presso le scuole medie che dall'iniziativa 'Lezioni al liceo'. "Le “Lezioni al Liceo” sono un momento importantissimo riservato agli alunni delle Medie per provare direttamente la didattica, le innovazioni tecnologiche, il laboratorio del Liceo Classico, Scientifico e Scientifico delle Scienze Applicate. E' inoltre allo studio la realizzazione di una "Notte del Vieusseux", che si svolgerà in una data intorno alla metà di gennaio 2020. Per aggiornamenti, seguire il sito del Liceo, la nostra pagina Facebook o il nostro profilo Instagram. E' anche in fase di progettazione un corso di potenziamento delle conoscenze grammaticali e lessicali di lingua italiana per gli alunni delle future classi prime" - sottolineano dal Liceo.