Vado, dopo 9 mesi riapre l'Aurelia: inaugurato il nuovo ponte sul torrente Segno (FOTO)

Dopo 9 mesi riapre l'Aurelia a Vado Ligure con l'inaugurazione del ponte sul torrente Segno.

I lavori continueranno comunque anche nei prossimi giorni, con l’installazione di un carter azzurro che fascerà il ponte rendendolo simile a quello intitolato all'ex sindaco Roberto Peluffo. Spegnendo così le polemiche sull'attuale colore dell'impalcato.

I lavori, commissionati e coordinati da Anas, “si sono svolti in un contesto particolarmente complesso, con inevitabili interferenze sul tessuto urbano e sociale - spiegano dall'amministrazione comunale - Tuttavia, grazie alla sinergia tra l’impresa esecutrice, i tecnici, Anas e l’amministrazione comunale, le criticità sono state affrontate e superate, consentendo il completamento dell’opera tra ottobre e oggi, nonostante un inverno particolarmente piovoso”.

Il ponte riveste un’importanza strategica sotto due profili fondamentali: la sicurezza della circolazione e delle persone, garantendo un collegamento diretto e sicuro, e la sicurezza idraulica, rappresentando un elemento chiave nel più ampio piano di messa in sicurezza del torrente Segno.

In quest’ottica, nei prossimi mesi e durante il prossimo anno, l’Autorità Portuale realizzerà ulteriori interventi di ampliamento dell’alveo del torrente, con l’obiettivo di completare il piano di mitigazione del rischio idraulico. Questi lavori garantiranno una maggiore protezione, in particolare per il centro cittadino e, più in generale, per l’intera comunità.

“Finalmente siamo arrivati alla riapertura - ha commentato il sindaco Fabio Gilardi – con un’opera che mette in sicurezza il territorio e un altro tassello che migliora la situazione della viabilità sia per il trasporto pubblico che per la cittadinanza e i lavoratori che transitano lì ogni giorno. Si trattava di un intervento necessario, su cui abbiamo lavorato per anni con Anas per cercare di non arrivare a situazioni ‘estreme’; fortunatamente anche Anas ha avuto la lungimiranza di finanziare e portare avanti progettazione ed esecuzione dei lavori in maniera rapida. Voglio inoltre ringraziare l’impresa, perché ha lavorato davvero con grande impegno nonostante le difficoltà dovute al contesto urbano, ai sottoservizi e a momenti di vero maltempo”.