Albenga, un concerto in ricordo della professoressa Alba Boragni

Sabato 19 ottobre alle ore 18.00 nella Chiesa di S. Maria in Fontibus (Centro storico di Albenga), per ricordare il I° anniversario della scomparsa della ns. Vice Presidente, Prof.ssa Alba Boragni, sarà organizzato un concerto di musiche sacre con ingresso gratuito.

Il concerto vedrà impegnato il quartetto vocale “a cappella” Sesquialtera, proveniente dalla Provincia di Varese, che i Soci dell’Associazione Rossini conoscono bene perché già impegnato con successo al Teatro Nuovo di Valleggia nella stagione 2015/16, con un concerto di musiche profane.

Questa volta presenteranno un programma di musiche sacre del XVI° secolo proponendo un affascinante viaggio nell’Europa rinascimentale, attraverso la musica sacra per voci a cappella composta in Germania, Inghilterra, Spagna, Italia e nell’area franco-fiamminga dai più grandi autori di questo periodo. De Victoria, Guerrero, Di Lasso, Byrd, Marenzio e Palestrina sono alcuni dei nomi che accompagneranno il pubblico in questo percorso tra mottetti, laude, villancicos e madrigali spirituali, alla scoperta di capolavori che spaziano tra differenti stili, caratteri e linguaggi.

Per info: 3343353592 – 3482943725 oppure mail associazione.rossini@fastwebnet.it.