Segnala Luana Isella, consigliere provinciale con delega alla viabilità, di prestare particolare attenzione alla SP12 (Savona-Altare) e SP16 (nei pressi di Osiglia).

Si sono infatti verificati dei cedimenti strutturali. I cantonieri sono già sul posto in entrambe le strade provinciali per mettere in sicurezza la viabilità.