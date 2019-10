Un "oggetto misterioso" ritrovato "spiaggiato" a Celle Ligure (FOTONEWS)

Da sempre è consuetudine che dopo le alluvioni e le mareggiate sul litorale della provincia di Savona si possono reperire gli oggetti più disparati.

Questa mattina, a Celle Ligure, è stato ritrovato un pezzo di materiale sintetico che inizialmente sembrava fosse un impianto per la mitilicoltura e la molluschicoltura, cioè per l'allevamento in vivaio dei molluschi bivalvi, principalmente cozze ma anche vongole, fasolari e altre specie.

Le due principali aree più vicine al Savonese nelle quali si pratica questa attività sono a Olbia, in Sardegna, ed in provincia di La Spezia. Per cui si credeva che il pezzo in questione fosse giunto sull'arenile cellese da una di queste due località.

In realtà, fatto esaminare dagli esperti, è risultato essere soltanto un pezzo di gavitello (cioè un piccolo galleggiante, come una boa di segnalazione), immediatamente colonizzato dai molluschi.