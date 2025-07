Arascin dell’Anno: il premio 2025 è alla memoria di Nuccia Cattaneo

Ad Alassio, nella serata di lunedì 14, si è tenuta la cerimonia di consegna dell’“Arascin dell’Anno”, riconoscimento ideato da Dolores D’Avanzo in memoria dello stimato geologo Franco Scarpati, scomparso nel 2018 all’età di 83 anni. Scarpati, padre di Alessandro — anch’egli geologo e appassionato d’arte — è stato per lungo tempo figura di riferimento per la comunità locale.

Dal 2019, Dolores D’Avanzo ha voluto dedicare questo premio proprio a Franco Scarpati, scegliendo di conferirlo ogni anno alla memoria di personalità alassine che si sono distinte, offrendo lustro alla città attraverso le proprie competenze nei più diversi ambiti.

Nell’edizione di quest’anno, il premio è stato assegnato alla memoria di Nuccia Cattaneo; a riceverlo è stata la figlia Francesca, cui è stato consegnato dalle mani della signora Mila Schivo, vedova di Leonardo Nappi, Arascin 2024.

Durante la serata, il palco ha visto protagonisti anche altri premiati tra cui i “Guerrieri del Mare”: il celebre nuotatore Giovanni Brancato, noto per le sue numerose traversate in mare, affiancato dal presidente del Club Sommozzatori, l’ingegnere Ezio Giuffrè, e dal fotografo subacqueo Alberto Baldi, apprezzato nel panorama naturalistico. A impreziosire la manifestazione, la partecipazione del tenore alassino Andrea Elena. Sul palco anche le cantanti Giulia Balbi e Giovanna Russo.