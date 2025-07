Da Villanova d’Albenga al Vaticano: il ricordo di mons. Isoleri e il grazie di Papa Leone XIV

Un dono speciale partito da Villanova d’Albenga è arrivato fino in Vaticano. E da lì è tornato con una benedizione. Sua Santità Papa Leone XIV ha infatti risposto, per il tramite del suo ufficio, con una lettera ufficiale alla consegna del libro "Un ponte sull’Atlantico", ricevuto dal sindaco Pietro Balestra, dedicato a monsignor Antonio Isoleri, missionario villanovese attivo a Filadelfia nell’Ottocento.

Nella missiva, il Pontefice esprime “sincero apprezzamento per l’impegno nel far conoscere l’ardore evangelico di un testimone di una Chiesa che costruisce ponti, dialoga e accoglie con carità e amore”.

Il volume, scritto dalla nipote Agostina Isoleri e dalla bibliotecaria Valeria Moirano, è stato pubblicato con il sostegno del Comune e ripercorre la vita straordinaria di don Antonio.

Nato nel 1845 a Villanova, partì giovanissimo per l’America, dove dedicò tutta la vita ai più fragili: orfani, ragazze madri, immigrati italiani e irlandesi. A Filadelfia fondò scuole, case d’accoglienza e contribuì alla nascita della prima chiesa cattolica del Nord America.

“Non tornò mai più in Liguria – ricorda il sindaco – ma mantenne contatti costanti con i parenti. Alla nipote Giuliana, che gli chiedeva se sarebbe mai tornato, rispose: ‘Se non fanno un ponte sull’Atlantico, con i miei anni non ci penso più’. Da qui il titolo del libro”.

Il 30 agosto Villanova gli dedicherà un evento speciale, con particolare attenzione al suo impegno verso le donne.