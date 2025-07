Plodio si colora d’estate con i palloncini in cartapesta (FOTO)

Anche quest’estate Plodio si veste di colori e fantasia. Dopo gli spaventapasseri degli anni scorsi — diventati ormai quasi “abitanti onorari” del paese — per il 2025 si è scelto un nuovo tema, allegro e leggero: i palloncini in cartapesta. Un’iniziativa promossa dai volontari della pro loco, che ancora una volta ha saputo unire creatività e spirito di comunità.

Il colpo d’occhio più scenografico si trova all’ingresso del paese, arrivando da Carcara, dove una vivace installazione accoglie i visitatori con la scritta: “Benvenuti a Plodio!”. Ma non finisce qui: palloncini variopinti sono stati posizionati in tutte le località plodiesi, portando un tocco di colore e spensieratezza in ogni angolo del territorio.

Realizzati con cura in cartapesta e successivamente rivestiti per resistere anche alla pioggia, questi simpatici addobbi sono il risultato di un vero lavoro di squadra, che ha coinvolto con entusiasmo numerosi volontari.

“Come ogni anno, l’iniziativa nasce dal desiderio di abbellire il paese e creare un’atmosfera gioiosa in vista dell’estate, e in particolare della Festa dell’Agricoltore, uno degli appuntamenti più amati e partecipati dalla comunità”, spiega il presidente della pro loco, Andrea Torterolo.

Un gesto semplice, ma dal grande valore simbolico, che racconta lo spirito di Plodio: condivisione, creatività e amore per il proprio paese. Che sia un’estate leggera… proprio come un palloncino!