Sondaggi regionali, civiche centrodestra al 5%, Andrea Costa (Liguria Popolare): “Merito di politica che torna a parlare ai cittadini”

“ Questa stima ci conferma quello che vediamo tutti i giorni: un avvicinamento alle nostre posizioni da parte di un numero sempre crescente di donne e uomini che si riconoscono nel nostro progetto: siamo una forza fondamentale per la coalizione - spiega il consigliere regionale -. Liguria Popolare è viva, è in pieno tumulto: Savona è solo l’ultima delle città dove abbiamo organizzato un evento che ha riscosso grande successo ”.

Secondo Costa, “ da Sanremo a Sarzana grazie ai popolari la politica è tornata a parlare a tu per tu con le persone, ascoltando i loro problemi e i loro sogni nelle piazze, nelle strade, nelle sedi che stiamo aprendo in tutto il territorio regionale ”.