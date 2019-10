Finale Ligure: una cena "tutta piemontese" per finanziare progetti umanitari

Proseguono le attività sociali della associazione finalese “Noi x Voi”, con l’organizzazione di cene atte a finanziare progetti a scopo benefico.

Il prossimo appuntamento sarà l’8 novembre alle ore 20, presso la sede associativa di via Brunenghi 162 che, per l’occasione, sarà aperta a tutti.

Il tema della serata sarà “Piemonte in tavola”, un menù tematico incentrato sulle prelibatezze della regione a noi geograficamente più vicina.

Noi x Voi chiede ai partecipanti un contributo di 30 euro che verranno poi devoluti (detratte le spese vive sostenute) in progetti umanitari nazionali e internazionali, illustrati nel dettaglio durante la serata. Chi fosse interessato a prenotare può farlo al numero 3284643149 o in alternativa 3460840701.

Il menù comprende: antipasti con pinzimonio di verdure in bagna cauda e peperoni con acciughe; primo con tajarin ai funghi o al tartufo; secondo con il bollito misto corredato di salse e contorni; dessert con torta di nocciole accompagnata dallo zabaione al Moscato e bunet. Ovviamente anche i vini di accompagnamento al menù saranno piemontesi. E non mancherà l’intrattenimento musicale a tema con il duo QuBa Libre, specializzato in musiche della tradizione occitana e formato da Simonetta Baudino e Giuseppe Quattromini.