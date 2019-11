Finale Ligure, guard rail? L'amministrazione interviene... in prima persona

Un barattolo di vernice, un pennello e tanta buona volontà. Così in silenzio, senza grandi proclami o cercando pubblicità, il consigliere comunale di Finale Ligure Massimo Rescigno, da tutti conosciuto come “Mammo”, si è mosso in prima persona per rimettere a nuovo il guard rail che costeggia Salita del Grillo e che da anni necessitava una “rinfrescata” alla vernice.