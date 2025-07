Il racconto giallo. "L'orologio" - Puntata 1

L’aria è fresca e la luce delicata dei primi raggi di sole illumina un lato del campanile stilizzato della moderna chiesa Santa Matilde di Andora.

Pietro Forti, un giovane capitano dei Carabinieri in servizio in zona, è appena uscito da casa per la consueta corsetta mattutina lungo l'argine del torrente Merula. C’è solo lui a godersi l’alba e questo non gli dispiace affatto. Mentre corre, ripensa all’assurda serata che ha appena trascorso: era il compleanno di un suo collega, che lo aveva trascinato in una nuova discoteca sul mare a Imperia, gli amici insistono che lui esca di più. Sta attraversando un difficile momento sentimentale e c’è il rischio, dato il suo carattere schivo, che si chiuda troppo in se stesso. Gli amici, come i loro propositi, sono buoni, ma, per come la vede lui, sono solo dei grandi rompiscatole. Vorrebbero che conoscesse qualche ragazza e ieri, in effetti, ne ha conosciuta una, ma l’epilogo è stato pessimo. La tipa in questione era in compagnia di altre ragazze, aveva riservato il tavolo più bello del locale, offriva champagne a tutti, parlava di viaggi e vestiti firmati con molta ostentazione. Come se non bastasse, una volta saputo che Pietro è un Carabiniere, lo aveva preso in giro con arroganza sul fatto che rischia la vita per pochi spiccioli al mese.

Con questi pensieri nella testa, arriva quasi senza fiato dietro alla chiesa ed è qui che sente le urla di una donna: “Aiuto! Aiuto!”

Avvicinandosi la vede: è sulla cinquantina, inginocchiata a terra vicino a un uomo disteso sull’asfalto in un lago di sangue.

