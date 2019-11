I circoli del PD del levante savonese insieme per un'iniziativa che si concentra sulla manovra finanziaria 2020.

Il 22 Novembre 2019, alle ore 21 nella sala consiliare del Comune di Celle Ligure in via Boagno iniziativa dal titolo "Una manovra per rilanciare l'Italia". La relatrice sarà la deputata Alessia Morani, sottosegretaria allo Sviluppo Economico. Interverrà il deputato Franco Vazio.