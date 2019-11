Albenga piange la scomparsa di "Peppino" Schivo, lo chef della nazionale italiana Campione del Mondo nel 1982

Il suo ristorante, attivo da fine anni 50 sino al 1980, a Vadino, di fronte ali'ingresso principale della caserma Piave, era meta dei buongustai che venivano anche da ogni parte d'Italia.

Nel 1982 fu "precettato" come chef ufficiale dalla nazionale di calcio in ritiro alla Puerta del Sol ad Alassio per poi diventare Campione del Mondo. Alla Puerta del Sol, Peppino Schivo fece gustare i suoi piatti, con i complimenti del mitico mister Enzo Bearzot e dei suoi Azzurri.

Ci ha lasciato a 88 anni "Peppino" Schivo, ancora arzillo, circondato dalla moglie Gina, dai figli Simona e Roberto e dall'adorata nipote Giuditta. Il Santo Rosario questa sera alle 18,45 presso la camera ardente dell'Ospedale di Albenga. Funerali domani, venerdì 8 novembre, alle ore 15,30 in cattedrale San Michele.