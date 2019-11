Il progetto #Walkforcleanplanet conquista il Patrocinio del Comune di Loano

Su Savonanews avevamo già approfondito alcuni dettagli del progetto #Walkforcleanplanet (leggi articolo QUI). Ora questa iniziativa a tutela dell'ambiente e del territorio, nata in modo del tutto spontaneo tramite un rapido passaparola su Facebook e su Whatsapp, ha conquistato il Patrocinio del Comune di Loano.

Ne parliamo con l'ideatrice Silvia Massaferro, che ci racconta: "Con immensa gioia, il progetto è stato accolto con entusiasmo dalla Città di Loano, dove il tutto è partito, ed oggi mi è stato concesso dal Comune il patrocinio gratuito!

Sembra ieri quando ho iniziato ad andare a pulire le spiaggie accompagnata da amici. Mai avrei pensato che grazie a Curvy Pride, in particolare a Simona D'Aulerio e Marianna Lo Preiato, il progetto si sarebbe allargato così, fino ad avere l'ok istituzionale del Comune di Loano.

Vorrei in particolar modo ringraziare il Vice Sindaco Lettieri e l'assessore Zunino per aver appoggiato fin da subito la mia idea.

Dopo delle prime uscite con tre/quattro persone, siamo arrivati a quota 15 partecipanti nell'ultima uscita fatta! E presto saremo molti di più!

In queste camminate ecologiche ho avuto modo di incontrare persone stupende, talenti nascosti, persone dalla grande sensibilità per l'ambiente. Quando si dice: ho ritrovato fiducia nell'umanità!

Grazie ai social e alle testate giornalistiche, l'attività ha avuto eco, in molti mi hanno contattata tramite il gruppo fb di walkforcleanplanet, e ben presto nasceranno delle bellissime collaborazioni tra Curvy Pride con walkforcleanplanet ed altre realtà del territorio ligure.

Tra queste, ho avuto il piacere di conoscere la Dott.ssa Paola Ricca, esperta di potenziamento dei processi legati all'apprendimento, che ha riscontrato come questa semplice attività può darci davvero molto in termini di centratura e lucidità mentale, spiegandomi come a mano a mano che il sacco dei rifiuti si riempiva, sentiva che stavo facendo spazio per qualcosa di bello e di pulito.

Ne è rimasta così piacevolmente colpita che ha deciso di offrire gratuitamente alle donne in gravidanza e neomamme la possibilità di prendere parte a una breve esperienza di centratura durante le mie passeggiate ecologiche.

Insomma, walkforcleanplanet fa bene al corpo, facendoti camminare all'aria aperta; fa bene allo spirito perchè ti fa socializzare; fa bene alla mente perchè ti permette di focalizzarti, e soprattutto fa bene all'ambiente!

Per chi volesse sostenere il progetto partecipando personalmente alle uscite può farlo contattando l'associazione Curvy Pride APS all'indirizzo mail curvypride@gmail.com oppure chi volesse con donazione all'Associazione all'IBAN IT79O0707237060000000425206 con la causale "walkforcleanplanet"che ci permetterà di acquistare il materiale per la raccolta rifiuti".