Sta per riaprire al traffico piazza Giulio II a Savona: da martedì 10 novembre via al rifacimento della segnaletica

Da martedì 12 novembre verrà risistemata la segnaletica e la viabilità nel giro di qualche giorno dovrebbe tornare alla normalità in piazza Giulio II.

La tanto attesa riapertura del tratto che da via Pietro Giuria porta alla piazza dell'ex ospedale dovrebbe essere realtà entro probabilmente il prossimo fine settimana.

Lo scorso fine agosto era stata chiusa, per i lavori di urbanizzazione sull'ex ospedale San Paolo, la circolazione veicolare all'altezza dell'intersezione con Corso Italia con la deviazione lungo la direttrice di Via Manzoni, Via Garassino e Via Giuria. L'accesso all'area di piazza Giulio II era consentito direttamente da Via Giacchero tramite l'istituzione di una corsia dedicata con direzione ponente levante oltre al riassetto della disposizione dei posteggi.

Disagio che aveva portato i savonesi e i tassisti a lamentarsi della chiusura. Ma dopo il ritardo di circa due settimane sul programma, arriverà la riapertura.