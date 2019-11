Savona, l'assessore Santi risponde all'esposto dei cittadini di via Riborgo e via Pizzuta: "Effettueremo verifiche al catasto"

L'assessore ai lavori pubblici del comune di Savona Pietro Santi ha risposto ieri con una pec, indirizzata al Prefetto, al presidente della Provincia e alla Procura, in merito all'esposto presentato dagli abitanti di via Riborgo e via Pizzuta in località San Bernardo in Valle che hanno segnalato una grave situazione di pericolo riscontrata nel tratto del torrente Letimbro in località Riborgo.