Savona, il 9 maggio in Sala Rossa il congresso provinciale del Sunia e il problema casa

Si parlerà del problema casa domani, venerdì 9 maggio in Sala Rossa , dalle 15 alle 18 il per Congresso provinciale del Sunia. nel corso del pomeriggio, interverranno Livio Di Tullio, del Sunia di Savona, rappresentanti degli assegnatari di Arte e della Caritas, l'assessore ai Servizi sociali di Albenga, Marta Gaia, il sindaco di Savona, Marco Russo, l'assessore regionale alle Politiche abitative e all'edilizia pubblica, Marco Scajola; concluderà il pomeriggio Stefano Chiappelli, segretario del Sunia. A presiedere i lavori del congresso sarà il segretario generale della Cgil di Savona, Andrea Pasa.

I lavori del congresso, riservati ai delegati del sindacato inquilini, proseguiranno sabato mattina, 11 maggio, a partire dalle 9 e si sposteranno all'Aps La Rocca, in via La Rocca. La mattinata sarà introdotta da Livio Di Tullio, cui seguiranno gli interventi dei sindacati degli inquilini di Cisl e Uil, Sicet e Uniat. Ci sarà poi il dibattito congressuale e la relazione del segretario generale Sunia, Stefano Chiappelli, a seguire l'elezione degli organi dirigenti. I lavori saranno presieduti dal segretario regionale del sindacato inquilini della Liguria, Franco Bravo.