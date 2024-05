Frana sulla Sp12 al Santuario, la Provincia: "Entro la settimana prossima attivo il senso unico alternato"

C'è un importante aggiornamento per quanto riguarda la situazione della Sp 12 in località Santuario a Savona, alle prese con la frana del marzo scorso. A darne notizia è il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri.

"Grazie al lavoro coordinato tra la Provincia e l'Impresa incaricata dell'intervento di somma urgenza, stiamo traguardando il primo obiettivo di riaprire il senso unico alternato nella zona colpita dalla frana del Santuario - spiega Olivieri - Attualmente, prevediamo di completare questo lavoro entro la metà del mese, quindi entro la prossima settimana, con l'obiettivo di ripristino parziale definitivo della carreggiata per consentire il transito in sicurezza. Questo intervento è parte di un piano più ampio di messa in sicurezza e ripristino, che continuerà dopo la riapertura parziale".