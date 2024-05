Savona, l’Istituto del Nastro Azzurro visita l'Avis: "Un legame solido"

Il presidente della Federazione di Savona dell’Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare, Cav. Ing. Antonio Rossello, ha incontrato presso la sede cittadina di via Famagosta il presidente dell’Avis Comunale di Savona, Cav. Dott. Giovanni Donzellini, al quale ha consegnato nel corso dell’incontro il Calendario Azzurro 2024, dedicato al centesimo anniversario della fondazione dell’Istituto (Foto, presso la storica lapide che reca i nomi dei fondatori dell’AVIS di Savona).

Il presidente AVIS ha mostrato grande apprezzamento per l’opera dell’Istituto e per le iniziative intraprese, trovando consonanze tra i due sodalizi incentrati entrambi sul concetto di valore: nel primo caso, militare, con un’opera di altissimo contenuto spirituale e morale affermando i principi di amore per la Patria alla base della vita di ogni Popolo; nel secondo, umanitario, perseguendo senza scopo di lucro un fine di interesse pubblico, garantendo la disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne abbiano necessità.

I due sodalizi hanno trovato punti di intesa a livello locale, a partire da alcune iniziative rilevanti che si svolgeranno nei prossimi mesi, tra cui la cerimonia celebrativa del 90° della fondazione dell’Avis Savonese, prevista per settembre.

Il presidente dell’Istituto del Nastro Azzurro, Rossello, ha ribadito la sua personale vicinanza all’Avis Savonese, non solo in quanto socio donatore, ma anche perché coinvolto sin da bambino grazie al padre, Cristoforo, scomparso nel 1992. Con oltre 160 donazioni all’attivo, il padre di Rossello fu consigliere e militante del sodalizio a partire dagli anni ’50, promuovendo la costituzione dell’allora gruppo dei postelegrafonici e l’avvio delle prime raccolte itineranti con autoemoteca negli anni ’70. Per questo impegno fu insignito dapprima del titolo di Cavaliere e successivamente di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana (OMRI).

Nell’occasione, il presidente dell’Avis, Donzellini, ha appreso la notizia di essere stato insignito, su iniziativa “motu proprio” del Gran Priore d’Italia e Comandante del Corpo Nazionale Volontari del Soccorso - CNVS (Emanazione del Gran Priorato italiano), dell’Ordine Militare ed Ospedaliero di San Lazzaro di Gerusalemme – Malta, Dott. Giovanni Vergottini (attualmente Consigliere provinciale dell’Istituto del Nastro Azzurro), di una importante benemerenza del CNVS. La motivazione di tale riconoscimento evidenzia l’impegno profuso nell'associazionismo per diffondere la pratica trasfusionale tra la popolazione e nei più disparati ambiti sociali, con disponibilità pronta ed effettiva nei confronti delle esigenze emergenti da parte delle autorità sanitarie, prima come Presidente provinciale dell’AVIS di Savona e ora come Presidente comunale dell’Avis di Savona.