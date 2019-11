Grave caduta per un uomo di circa 70 anni questa mattina a Varazze, in via Fossello nella frazione di Casanova.

La vittima si trovava sopra un muretto alto circa 6 metri quando, per un motivo accidentale, è caduto dallo stesso riportando un trauma cranico e toracico.

Il fatto è accaduto intorno alle 11, sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Varazze che hanno provveduto a trasportare l'uomo in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure.