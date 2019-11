Gli eventi in programma sabato 16 novembre nella Provincia di Savona

ALBENGA : prima edizione del rally "Giro dei Monti Savonesi Storico". Scatterà da Largo Doria alle ore 15:30 di sabato 16, dove farà ritorno verso le 19 dopo che gli equipaggi in lizza avranno effettuato le prime prove speciali della gara, i due passaggi su "Caso" (km 10,05) previsti nella prima tappa. Il rally riprenderà domenica mattina, sempre da Largo Doria, alle ore 07:00 e riserverà ai partecipanti, che ripartiranno in ordine di classifica, altre cinque prove cronometrate, alternate sui tratti denominati "Scravaion" (km 10,16) e "Il bosco di Babbo Natale" (km 11,32): il primo sarà percorso tre volte, l'altro due. Arrivo previsto, sempre in Largo Doria, per le 15:41. Nel complesso, i concorrenti affronteranno quasi 293 km di percorso, oltre 73 dei quali relativi alle prove speciali, che avranno una lunghezza pari al 25 per cento del tragitto totale. Al 1° rally "Giro dei Monti Savonesi Storico" è abbinata una gara di regolarità sport denominata "1^ Regolarità Sport Infinity".

ALBISSOLA MARINA : nell’ambito delle attività di promozione dell’opera di Angelo Ruga (Torino 1930 - Clavesana 1999), l’omonima associazione culturale organizza la mostra "Sulla soglia del labirinto". Angelo Ruga 1930 - 1999, suddivisa in tre diverse sedi: Circolo degli Artisti; Balestrini Centro Cultura Arte Contemporanea; nuovo spazio culturale Lavanderia, che nell’occasione verrà inaugurato e presentato al pubblico. La Lavanderia prende il nome dall’effettiva funzione che questo locale nel centro storico di Albissola Marina svolgeva al tempo in cui ne era proprietaria la moglie di Angelo Ruga, Biagina Baccani Ruga, la quale lo lasciò poi in eredità all’Associazione Culturale di cui fu ideatrice e co-fondatrice nel 2009. La via di Albissola Marina dove ha sede La Lavanderia - via Stefano Grosso - si arricchisce così di un nuovo spazio culturale, che va ad aggiungersi alla Galleria il Bostrico, a Balestrini Centro Cultura Arte Contemporanea e alla Fornace Alba Docilia. Mostra e Lavanderia verranno inaugurate sabato 16 novembre con una conferenza alle ore 17:00 MuDA Centro Esposizioni, in via dell’Oratorio 2, alla quale prenderanno parte il Vicesindaco di Albissola Marina Nicoletta Negro, il Sindaco di Clavesana Luigi Gallo, la Presidente dell’Accademia Albertina di Torino Paola Gribaudo, il Presidente dell’Associazione Ruga Mauro Baracco, il curatore della mostra Luca Bochicchio, i critici d’arte Sandro Ricaldone e Giovanni Gobbi. A seguire, dalle 18:30 sarà possibile visitare le tre sedi della mostra. Con l’occasione, sarà lanciata la serie editoriale dei “Quaderni della Lavanderia”, una collana di pubblicazioni periodiche curata dall’Associazione Ruga e dedicata all’approfondimento dell’arte e della cultura contemporanea.

CARCARE : alle ore 21, presso la chiesa dei Padri Scolopi, l'Ensemble Mousiké curerà il quinto concerto del Festival di musica antica “... in note sparse il suono...” 2019. Verranno eseguite musiche a doppio coro del Rinascimento e primo Barocco europeo composte da Frescobaldi, Pasquini, Banchieri, Lappi e Lasso.

MASSIMINO : si inaugura l’appuntamento con il circo al Bosco di Babbo Natale di Massimino, con la compagnia di Mister David and the family Dem, che porterà in scena, sotto al tendone bianco e rosso montato nel centro del paese, Crazy Christmas Show, uno spettacolo diretto da Mister David, che fa sognare, ridere ed emozionare un pubblico di tutte le età, grazie a performance mozzafiato e divertenti.

SAVONA : "Effe ti mar" da Farfa con l’adattamento e la regia di Felice Rossello e Antonio Carlucci sarà lo spettacolo che verrà messo in scena alle 21 al Teatro Sacco di via Quarda Superiore. La produzione dello spettacolo è della Libera Compagnia Teatro Sacco e vedrà sul palco Guglielmo Bonaccorti. Franco Bonfanti, Antonio Carlucci, Alessandra Crescini, Alessio Dalmazzone, Manuela Salviati, Elena Tura. Le scenografie sono di Beppe Schiavetta in collaborazione con Vittoria Carrieri e Elisa Lollini, il trucco è di Juri Barberio.