Fiere, castagnate e mercatini: questa la domenica in Provincia di Savona

ALASSIO: castagnata presso l'Oratorio Don Bosco di via San G. Bosco. dalle 15 alle 20 con frittelle di mele, vin brulé, Sandwich con salamella, patate fritte, panissa fritta, castagne lardo e miele, formaggio e miele, pasta e fagioli, dolci misti. Il ricavato sarà utilizzato per le borse di studio in occasione dei 150 anni dalla nascita dell’opera.

ALBENGA: mercatino dell'antiquariato in viale Martiri della Libertà.

Sempre ad Albenga, terza giornata della prima edizione del rally "Giro dei Monti Savonesi Storico". Domenica mattina, da Largo Doria, alle ore 7:00 i partecipanti ripartiranno in ordine di classifica per altre cinque prove cronometrate, alternate sui tratti denominati "Scravaion" (km 10,16) e "Il bosco di Babbo Natale" (km 11,32): il primo sarà percorso tre volte, l'altro due. Arrivo previsto, sempre in Largo Doria, per le 15:41. Nel complesso, i concorrenti affronteranno quasi 293 km di percorso, oltre 73 dei quali relativi alle prove speciali, che avranno una lunghezza pari al 25 per cento del tragitto totale. Al 1° rally "Giro dei Monti Savonesi Storico" è abbinata una gara di regolarità sport denominata "1^ Regolarità Sport Infinity".

ALTARE: torna come da tradizione la Fiera di San Martino. Bancarelle varie, artigianato e punti di ristoro per le vie del paese.

MASSIMINO: si inaugura l’appuntamento con il circo al Bosco di Babbo Natale di Massimino, con la compagnia di Mister David and the family Dem, che porterà in scena, sotto al tendone bianco e rosso montato nel centro del paese, Crazy Christmas Show, uno spettacolo diretto da Mister David, che fa sognare, ridere ed emozionare un pubblico di tutte le età, grazie a performance mozzafiato e divertenti.

SAVONA: Festa d’Autunno presso la Scuola primaria del Santuario. A partire dalle ore 15 frittelle, caldarroste, vin brulé e cioccolata calda. Intrattenimento per i bambini con giochi di una volta, laboratori e animazione,

TOVO SAN GIACOMO: mercatini di Natale accompagnati da strepitose caldarroste e dalle immancabili focaccine (e non solo) L'evento è organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del comune e in collaborazione con la Polisportiva del Finale.