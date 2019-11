Savona, alla Ubik incontro con lo scrittore e medico Mario Frusi

Sabato 23 novembre alle ore 18 presso la Libreria Ubik di Savona, incontro con lo scrittore e medico fondatore di Noosoma Mario Frusi e presentazione del libro “La malattia ha le sue buone ragioni ma le si può far cambiare idea”. Viaggio inusuale alle radici della sofferenza fisica e psichica, ricercando il modo per non già sradicarla, bensì invitarla a fare qualcosa di costruttivo. (Edizioni Tecniche).

L'evento sarà introdotto da Francesca Marzadori. A cura de Il Cerchio dell'Essere ASD -per lo studio e la diffusione dello Yoga, e in collaborazione con il Progetto Noosoma -per la salute e il benessere della persona nella sua interezza.

Il dottor Mario Frusi, fondatore di Noosoma, ci racconta come si possa avere un nuovo sguardo più reale verso la persona, e verso le dimensioni che la compongono. Da anni infatti studia e sperimenta la stretta interazione tra tutte le componenti dell’essere umano, e lavora per ristabilire un dialogo equilibrato tra le varie parti dell’uomo e della sua vita.

Attraverso una narrazione ironica, ma con continui agganci alla realtà esperienziale di tutti noi, Frusi tenta di divulgare il concetto che la malattia è un segnale che l’organismo offre alla nostra coscienza per suggerirci che qualcosa non va per il verso giusto, è una condizione dell’esistenza da comprendere – anziché detestare e semplicemente allontanare –, affinché l’organismo stesso possa trasformare la sua carica distruttiva in un’esperienza conoscitiva che ci porti al cambiamento.