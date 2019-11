Muretto crollato e strada per la frazione di Monticello chiusa. Lo ha comunicato poco fa il sindaco di Finale, Ugo Frascherelli, attraverso il proprio profilo Facebook.

L'episodio si è verificato poco dopo il bivio con la strada che porta a San Bernardino, lasciando come unica via di accesso alla frazione la strada che porta alla provinciale per Orco Feglino.