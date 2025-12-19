Giallo ad Arnasco: un uomo trovato senza vita in un'abitazione nei boschi. Indagano le Forze dell'ordine

Nell'entroterra albenganese, ad Arnasco (in località Arveglio), poco prima del mezzogiorno odierno, è scattato l'allarme con la relativa mobilitazione per un uomo trovato senza vita all'interno di un'abitazione nei boschi del piccolo centro.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari della sezione di Villanova della Croce Bianca di Albenga con l'ausilio del personale dell'automedica Sierra2, oltre ai carabinieri della Compagnia ingauna.

In prossimità dell'abitazione, è stata trovata una seconda persona, una donna, in stato di ipotermia. Per lei è stato così disposto in trasferimento urgente in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure.

Le prime indagini da parte delle forze dell'ordine avrebbero stabilito che, verosimilmente, il decesso dell'uomo - sul corpo del quale è stata rinvenuta una ferita alla testa - sarebbe avvenuto per cause naturali.

La vicenda riguarda una coppia di ultraottantenni di nazionalità tedesca, residente in un’abitazione molto isolata che versa in situazione di forte degrado. L’uomo soffriva di problemi fisici importanti e anche la donna era in precarie condizioni di salute.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano potrebbe essersi sentito male ed essere caduto circa 48 ore fa, per poi andare in ipotermia. A fare la scoperta sono state le persone che periodicamente si occupano di assistere la coppia. Al momento non emergono elementi che facciano pensare a una morte violenta.

Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda, ma tutto sembra confermare l’ipotesi di un decesso per cause naturali. La salma è stata restituita ai familiari, come disposto dal pubblico ministero Chiara Venturi.