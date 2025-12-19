 / Cronaca

Altare piange Viviana Berta, membro del direttivo della pro loco: sabato i funerali

Aveva 66 anni

Il paese di Altare si stringe nel silenzio del dolore per la scomparsa di Viviana Berta, mancata all’età di 66 anni presso l’ospedale San Paolo di Savona. 

Conosciuta e amata da tutti, Viviana ha dedicato gran parte della sua vita alla comunità, ricoprendo un ruolo attivo nel direttivo della pro loco, dove il suo impegno costante e discreto ha lasciato un segno indelebile.

“Quanto ti abbiamo voluto bene e quanto bene hai dato a noi!”, scrive sui social il direttivo della pro loco di Altare. “Buon viaggio, Viviana, che vuoto che lasci! Il Direttivo si stringe attorno a Daniel, Fabrizio e tutta la famiglia. Non ti dimenticheremo mai”.

I funerali si terranno sabato 20 dicembre, alle ore 10, nella chiesa di Sant’Eugenio. Il rosario sarà celebrato oggi, venerdì 19 dicembre, alle ore 18.30 presso la camera ardente dell’ospedale San Paolo di Savona.

Graziano De Valle

