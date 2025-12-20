Notte di disordini e furti ad Albenga: spaccata al Caffè Letterario

Un’escalation di episodi critici nella notte ad Albenga: dopo i numerosi danneggiamenti alle autovetture in sosta (LEGGI QUI), anche spaccate ai danni di esercizi commerciali.

Intorno alle 4 del mattino una persona è stata vista introdursi all’interno del Caffè Letterario, in piazza del Popolo, dopo aver spaccato la vetrata del locale. Dal bar è stato rubato l’intero incasso della giornata, una somma ancora in fase di quantificazione ma che ammonterebbe a diverse centinaia di euro. I Carabinieri, che si trovavano nelle vicinanze, sono intervenuti immediatamente insieme alla titolare dell’attività. Secondo una prima ricostruzione, l’autore del furto si trovava ancora all’interno del locale.

Nella stessa notte è stato tentato anche un altro colpo in viale Liguria, ai danni delle Onoranze Funebri Le Torri. In questo caso i ladri avrebbero cercato di sfondare il vetro per entrare negli uffici, ma il tentativo fortunatamente non è andato a buon fine.

Gli episodi si inseriscono in un quadro più ampio di furti e danneggiamenti: oltre alle auto in diversi punti della città, nei giorni scorsi, si era già verificata una spaccata con furto alla pizzeria ristorante “La Dolce Vita”, affacciata su viale Italia e piazza Marconi e un furto era stato tentato ai Bagni Italia.

Le indagini dei Carabinieri sono in corso per fare piena luce sugli episodi e verificare eventuali collegamenti tra i diversi fatti.