Raid notturno sulle auto ad Albenga: già una decina di denunce ai Carabinieri

Sono almeno una decina i cittadini che si sono già presentati alla Compagnia dei Carabinieri per denunciare danneggiamenti e furti ai propri veicoli. Il bilancio, tuttavia, è destinato ad aumentare: sono numerose le persone che anche questa mattina stanno raggiungendo la caserma per sporgere denuncia.

I malviventi avrebbero preso di mira diverse auto parcheggiate in città, forzando le portiere e infrangendo i finestrini. L’obiettivo sarebbe stato quello di recuperare qualche spicciolo lasciato nei portaoggetti o impossessarsi di eventuali indumenti o oggetti personali.

Molteplici le zone interessate dal raid: piazza XX Settembre, viale Liguria, piazza Nenni, via Brescia, via Torino e via Patrioti. Un’azione estesa che ha colpito più quartieri nel corso della stessa notte.

I Carabinieri hanno avviato le indagini per risalire agli autori della nottata di disordini e stanno raccogliendo le denunce e gli elementi utili all’identificazione dei responsabili.