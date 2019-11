Maltempo in Liguria, la Val Maremola fa la conta dei danni tra smottamenti e persone evacuate

Passata la due giorni di maltempo, in Val Maremola è tempo di bilanci. Poco fa Luigi Barlocco, vice sindaco di Tovo San Giacomo, ha informato la cittadinanza con un post Facebook:

"Buonasera,

alcuni brevi aggiornamenti:

Acquedotto potabile: gradualmente e lentamente il livello risale in Vasca Campi Centrale e nella nottata dovrebbe raggiungere anche Via Rocca Colla e Via Pietro Fregoso.

E' stato un lavoro lungo e complesso reso possibile dalla lungimiranza di Sergio Bendo quando era Assessore Delegato circa 18 anni fa e oggi concretizzato con l'aiuto di "memorie storiche" del Comune che hanno seguito passo passo i tecnici di Ponente Acque

In ogni caso domattina è già indetta una riunione di verifica con i tecnici di Ponente Acque-Servizi Ambientali (a dire il vero la nuova società si chiama Acque Pubbliche Savonesi ma non l'ho ancora imparato)

Nei prossimi giorni inizieranno i sopralluoghi lungo la condotta del Rue' per individuare la rottura e ripararla e rimettere in pristino la situazione.

Ringrazio qui la Sala Operativa della Prefettura di Savona e i funzionari di turno questa notte che hanno supportato la nostra richiesta

Ringrazio anche il personale tecnico di Ponente Acque che una volta compresa la gravità della situazione ha concorso a superarla con un lunga serie di interventi

Autobotte: resterà in Via Accame sino alle 20:00 di stasera e poi farà rientro in sede

Scuole: le scuole domani saranno regolarmente aperte.

Domani inizia il lavoro più impegnativo di verifica dei danni subiti e di ricerca delle risorse per fronteggiarli.

Ma questa è un'altra storia e sarà il Sindaco Alessandro Oddo a raccontarla nelle prossime settimane.

Grazie a tutti tutti nessuno escluso sia per gli aiuti che per la pazienza".

A Giustenice, invece, si registrano tre persone sfollate per una frana in via Giovi nei pressi di località Castagneo: saranno ospitate da parenti a Loano.