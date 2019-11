Piaggio Aero, Vella (Fim Cisl): "Notizia positiva la vendita del P180 Evo in Canada. Governo acceleri su contratti istituzionali"

Commenta Alessandro Vella, Segretario Generale Fim Cisl Liguria: "Una notizia più che positiva la vendita del P180 Evo che testimonia l’interesse che c’è attorno a questo velivolo progettato, costruito dai lavoratori liguri della Piaggio Aero per il mercato privato mondiale. Ora urge un’accelerazione sulla firma dei contratti istituzionali.

Domani è stato convocato al Ministero del lavoro l’incontro per la prosecuzione della Cigs dei lavoratori della Piaggio Aero che coinvolge circa 488 lavoratori, di cui 22 di Piaggio Aviation. I contratti sono necessari per fare rientrare in azienda nel più breve tempo possibile i lavoratori di Piaggio che insieme a quelli della LaerH, stanno soffrendo da tempo la riduzione del salario per le loro famiglie e stanno soffrendo il disagio idrogeologico della Liguria Il governo deve accelerare la firma dei contratti sui velivoli che porrà condizioni più appetibili per il bando di vendita di Gennaio 2020".