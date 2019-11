Savona: il punto sul progetto Sushi

venerdì 29 novembre 2019 dalle ore 09.00 alle 13.00 nella Sala Rossa del Comune di Savona "Il percorso partecipativo del progetto SUSHI: a che punto siamo".

Spiegano dal Comune: "Dopo aver analizzato le esigenze del territorio attraverso le interviste svolte in primavera e dopo aver costruito uno scenario comune grazie all’evento di visioning di giugno, ci troviamo ora nella terza fase del percorso partecipativo del progetto SUSHI. In questo stadio è previsto che gli stakeholder coinvolti nel processo prendano parte ad un incontro di approfondimento dei temi emersi durante le fasi precedenti, per contribuire alla programmazione di interventi specifici grazie all’aiuto di esperti.

Durante l’evento di giugno le questioni emerse dai tavoli di discussione erano state raggruppate in macro temi, tra i quali erano stati indicati come prioritari la mobilità, il turismo, l’ambiente e l’urbanistica. In occasione dell’incontro del 29 novembre verranno presentate le progettualità del Comune di Savona e di Ire Liguria già esistenti all’interno di ciascuno di questi ambiti; e in seguito si ragionerà insieme su come si può proseguire tenendo conto delle tendenze evidenziate dai partecipanti stessi.

Successivamente, le osservazioni dei presenti verranno raccolte e integrate all’interno dei progetti finali, che saranno presentati in occasione dell’evento conclusivo che si terrà all’inizio del 2020".