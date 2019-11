Altare, parroco investito da un'auto: non è in pericolo di vita

Sarebbero non critiche le condizioni di salute di don Paolo, il parroco di Altare investito nella serata di ieri da un'automobile.

Secondo quanto riferito, il sacerdote valbormidese avrebbe riportato alcune fratture craniche, ma non sarebbe in pericolo di vita. Attualmente si trova ricoverato presso l'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove è giunto in codice rosso nella serata di mercoledì 27 novembre.

L'episodio è accaduto in piazza Monsignor Bertolotti. A due passi dalla centralissima via Roma. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Altare, l'automedica e le forze dell'ordine per i rilievi del caso.