Successo per il primo corso di cucina dell'U3 Finale Ligure

Si è conclusa molto positivamente la fase iniziale del primo corso di cucina della sezione U3 (Università delle Tre Età) finalesese svoltosi presso il Ristorante La Fortezza di Finale Ligure.

Il corso è appunto articolato in due fasi: due lezioni prima di Natale, quella che si è conclusa ieri sera, seguita da altre tre lezioni in febbraio: gli studenti hanno ipotizzato un menù completo ma hanno poi deciso, in corso d’opera, assieme allo Chef Maurizio di cambiare alcune ricette.

L'esperienza è stata assolutamente positiva e le signore che hanno partecipato sono rimaste soddisfatte dell'esperienza fatta.

Al termine della lezione si è creato un positivo momento conviviale per assaporare le pietanze realizzate, lasciandosi anche un po’ coccolare dalla mise en piace creata da Irene, la moglie di Maurizio Rossello.

L'idea del corso di cucina era venuta a Raffaella Viola, che ne ha parlato con Anna Bolla, presidentessa U3 Finalese: una importante opportunità per “fare rotta” verso un bacino d'utenza più ampio, dal momento che oggi la cucina interessa un po' a tutte le fasce d'età.

A dimostrare la riuscita dell’intento si è annoverato tra i partecipanti anche un ragazzo sedicenne che frequenta il liceo scientifico ma che ha la passione della cucina, quindi ha deciso di iscriversi con sua mamma. Questa è la dimostrazione che U3, università delle tre età di Finale Ligure apre le sue porte con i suoi corsi un po' a tutti.

Commenta l’U3 finalese: “Vogliamo ringraziare il Ristorante La Fortezza che ci ha aperto le sue porte rendendosi disponibile ad un costo assolutamente adeguato a questa folle idea. Ieri sera Irene ci ha davvero coccolato con una tavola dal sapore natalizio veramente splendida”.