Albenga: attenzione alla truffa dei finti addetti SAT

Arriva alla redazione questa segnalazione da parte del Comune di Albenga: "Una cittadina ha telefonato in comune dicendo che una persona con la scusa di consegnarle il mastello per la raccolta differenziata e spacciandosi per addetto SAT ha cercato di introdursi in casa.

La SAT non si reca casa per casa a fare la consegna dei mastelli. L'unico modo per ritirarli è quello di recarsi presso il loro ufficio.