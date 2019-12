Successo per le "Mattinate Fai d'Inverno" nel quartiere di Vadino ad Albenga

Sono appena terminate le ottave Mattinate FAI d'Inverno, il grande evento pensato per il mondo della scuola e dedicato alle classi iscritte al FAI.

Gli studenti sono stati chiamati a mettersi in gioco in prima persona per far scoprire ai loro compagni le peculiarità della Chiesa di S. Bernardino e i suoi affreschi medioevali.

Hanno collaborato le classi prime della scuola Media Mameli Alighieri e alcune classi della scuola Primaria del Comprensivo 1 Mameli Alighieri.

Un grazie particolare per la disponibilità di Don Alessandro.

Quest'anno il tema del FAI è l'Infinito di Giacomo Leopardi che duecento anni fa a soli ventuno anni scrisse la sua poesia in quell'Orto sul Colle dell'Infinito che è stato inaugurato.