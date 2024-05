A Noli dal 17 al 19 maggio il Moby Dick Festival, tra gli ospiti il regista di "Io capitano" Matteo Garrone".

Matteo Garrone, Daria Bignardi, Michele Serra, Elsa Fornero, Ferruccio De Bortoli, Stefano Boeri, Massimo Recalcati sono solo alcuni dei nomi del Moby Dick Festival di Noli in programma dal 17 al 19 maggio Piazza Chiappella , Chiesa di Sant’Anna, Chiesa di San Francesco, Loggia della Repubblica , Lungomare Brignole.

Il Festival, è stato presentato questa mattina, 9 maggio, alla Fondazione De Mari, uno dei principali sostenitori dell'evento. Partito qualche anno fa da Terranuova Bracciolini nel cuore della Toscana, sbarca nella nostra Riviera grazie all’Associazione culturale “Ponti di Parole” che ne ha avviato l’organizzazione nolese con il riconoscimento del patrocinio della Regione Liguria e della Città di Noli.

Il programma, è prestigioso e numerose sono le personalità del panorama letterario contemporaneo, che interverranno. Si apre venerdì 17alle 17 .30 in Piazza Chiappella con l'incontro "Il senso di un regista" Matteo Garrone dialoga con Antonio Gnoli ma moltissimi gli appuntamenti con autori, giornalisti, filosofi, studiosi, si susseguiranno a Noli per una ‘tre giorni’ di conferenze, dibattiti e riflessioni sul senso dell’Esistenza. Il programma dell'evento è disponibile sul sito https://mobydickfestival.com/.

"Un festival di grande valore culturale, basta vedere il programma, chi sono i partecipanti che sono davvero tantissimi e molto qualificati e i temi che sono dibattuti – spiega il presidente della Fondazione De Mari Luciano Pasquale – I temi sono quelli che rispondo anche a bisogni oggi vediamo che viviamo nei giovani, e non solo nei giovani, e che servono ad aprire la mente al ragionamento, alla cultura, al fatto che si può anche vivere ascoltando un editore che legge un libro, il regista di un film importante che spiega come mai ha fatto quel film. Soprattutto aiuta a capire che il nostro territorio sta cambiando e sta puntando a raggiungere obiettivi di sviluppo basati su un sistema culturale sempre più forte".

"Riteniamo questo evento i molto importante – ha spiegato il sindaco di Noli Ambrogio Repetto - sia per gli argomenti trattai, quest'anno il tema è "'Miracoli', ma soprattutto rivolto molto al mondo giovani, sia per le personalità che saranno in questa tre giorni a Noli. Partiremo con Matteo Garrone che ritengo sia un vero miracolo averlo con noi in questa edizione a seguire tutti gli altri che daranno modo di avere spunti di riflessione importanti".

"Il Moby Dick Festival è un'occasione di ascoltare voci molto interessanti su varia argomenti di vari piani del mondo culturale – ha detto il direttore artistico del Festival Paolo Martini - . Ogni anno scegliamo un tema, il tema di quest'anno sarà 'Miracoli' proprio perché riteniamo che ce ne sia un forte bisogno. Ma il messaggio principale che il Moby Dick porta è che tutti noi nella nostra vita abbiamo bisogno di maestri. La cultura si tramanda, si trasmette e ci deve essere sempre qualcuno prima che ne è tenutario e che ci fa il regalo di passarcela di mano".

"Quando succede e abbiamo la fortuna di vedere entrare nella nostra vita dei maestri - ha concluso - allora questo è un vero e proprio miracolo. Per quanto riguarda Noli tutto è nato dall'idea e dall'amicizia con massimo Recalcati, nolese d'adozione, che ha avuto l'idea di portare il Moby Dick Festival già presente in Toscana anche a Noli. Siamo stati contentissimi di farlo perché abbiamo trovato una comunità e un borgo estremamente adatto, accogliente con tutte le caratteristiche e le carte in regola per fare questo festival".