Albenga, botte in via dei Mille: rissa con 2 feriti

Rissa sul finire di questo pomeriggio ad Albenga, in via dei Mille. Coinvolti alcuni stranieri per cause ancora da chiarire.

L’allarme è stato lanciato alle 19.50 e immediatamente è giunta sul posto l’automedica del 118. Dopo le prime cure al ferito da parte dei sanitari, l’uomo è stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.

Un altro uomo coinvolto nel tafferuglio si è presentato direttamente presso la Croce Bianca di Albenga, dove è stato prontamente soccorso dai militi e trasportato in Pronto Soccorso a Pietra Ligure. Anche per lui codice giallo.

Sono stati allertati i Carabinieri della Compagnia di Albenga.