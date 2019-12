"Siamo senza acqua da luglio": il grido d'allarme di una famiglia di via Nazionale Piemonte a Savona

Da luglio praticamente senza acqua nella propria abitazione di via Nazionale Piemonte e un problema che si ripercuote per altre 7 famiglie della zona.

"Ogni tre per due non abbiamo acqua, non riusciamo a far partire la caldaia - spiega una cittadina coinvolta - Chiamiamo l'Acquedotto per segnalare i guasti e ci rispondono, ma per un paio d'ore l'acqua va perche aumentano la pressione, ma poi arriviamo alla sera e l'acqua non c'è di nuovo".

In una zona nella quale vicino persone anziane e bambini piccoli.

"Hanno preso la situazione sotto gamba, noi l'acquedotto lo paghiamo. Rischiamo di avere danni anche agli elettrodomestici, non sappiamo cosa fare" continua la cittadina.