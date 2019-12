“Tutti sullo stresso treno”, un treno di sardine che attraverserà la Liguria fino alla Francia

Ieri pomeriggio hanno manifestato nelle piazze di Parigi, nella zona del Trocadéro, e Bruxelles, in place de l'Albertine, esportando in Europa il loro modello di protesta contro i toni urlati della politica. Ma non si fermeranno qui le sardine.

“Tutti sullo stresso treno”, è l'iniziativa lanciata dalle "6000 sardine" nella giornata di oggi tramite una nota sulla loro pagina Facebook ufficiale. Un treno di sardine che attraverserà la Liguria fino alla Francia.

Raggiungere le zone periferiche, le piccole città e le località di provincia, ovvero quei "territori che, spesso perché in difficoltà, si sono rivelati più vulnerabili ai toni populisti" è uno degli obbiettivi che il movimento si è posto dopo la manifestazione di oggi a Roma.

"Le sardine nelle istituzioni ci credono - ribadisce il comunicato - e si augurano che con il loro contributo di cittadini la politica possa migliorarsi. Politica è partecipazione. La giornata di oggi è stata partecipazione. La giornata di oggi è stata politica".