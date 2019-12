Savona, serata di beneficenza a favore dell'ABEO Ligure promossa da Vanni Oddera e Liber

La sera del 22 dicembre alle ore 20,00 in prossimità del Natale, Vanni Oddera e Liber terranno una serata di beneficenza a favore dell'ABEO Ligure che ospita bambini affetti da tumori e leucemie in cura presso il Gaslini di Genova.

Durante la serata si terrà un ricco apericena e la presentazione del libro " Il grande salto" di Vanni. Lui è un personaggio eclettico, coraggioso, generosissimo ed è, per Liber, un onore averlo nel locale.

L'apericena ha un costo di 20 euro e il ricavato della serata sarà utilizzato per le famiglie e per i bambini in cura. Basta poco per donare un sorriso a Natale.

Accogliamo Vanni Oddera, leggiamo il suo libro( bellissimo) e diamo il nostro contributo per fare trascorrere un Natale sereno a bambini e famiglie sofferenti.

Vi aspettiamo a Liber giovedì 19 dicembre alle ore 20. Consigliata la prenotazione ai numeri: 019 8892015, 339 4656895 (Loretta) e 349 5190000 (Antonio).