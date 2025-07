Ceriale, "Tuffati a donare" sbarca al parco acquatico Le Caravelle

Avis Comunale di Albenga anche quest’anno parteciperà alla manifestazione “Tuffati a donare”, organizzata da Avis Regionale Liguria, che si svolgerà il 19 luglio, alle ore 10, presso il parco acquatico Le Caravelle di Ceriale.

Il costo dell’ingresso sarà ridotto a 15 euro, anche per tutti i familiari; non occorre prenotarsi, basta presentarsi all’ingresso del parco presso il gazebo Avis (soldi in contanti, NO bancomat) per ricevere biglietti, gadget e buono sconto pasti; inoltre, Avis Provinciale offrirà gratuitamente una maglietta, fino ad esaurimento scorte.

"Sarà una giornata di divertimento da vivere insieme: sono previsti spettacoli, flash mob, tuffo Avis, giochi a premi e tanti altri passatempi. Come ha recentemente ricordato il presidente di Avis Nazionale Oscar Bianchi, la donazione genera molteplici benefici sia per i pazienti sia per i donatori, grazie a un sistema di prevenzione efficace e costante, visite periodiche, esami annuali e monitoraggio continuo sono parte di uno screening gratuito e regolare, che consente di individuare in anticipo eventuali anomalie o segnali di rischio - commenta il presidente dell'Avis Comunale di Albenga, Giovanni Patuzzo - Questi controlli si affiancano all’adozione di stili di vita sani: dieta equilibrata, attività fisica regolare, astensione da fumo e alcol. Chi sceglie di regalare una parte di sé agli altri si rende protagonista non solo di un atto di solidarietà, ma si fa soggetto attivo di un percorso virtuoso che integra prevenzione, sostegno terapeutico e ricerca. In questo senso, quindi, donare il sangue non è solo un gesto salvavita, ma un atto di responsabilità, di partecipazione e di speranza concreta nel futuro della medicina".