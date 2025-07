Vado Ligure, aperto nuovo bando per l’assegnazione in locazione di 9 alloggi a canone sostenibile

È ufficialmente aperto il nuovo bando promosso dal Comune di Vado Ligure per l’assegnazione in locazione di nove alloggi a canone moderato. Questi alloggi fanno parte di una palazzina residenziale realizzata dalla Fondazione Domus, un organismo nato nel 2014 e partecipato da Fondazione De Mari CR Savona e Fondazione Marino Bagnasco. L’iniziativa si inserisce nel quadro del programma nazionale per la riqualificazione urbana a canoni sostenibili, come previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 827/2008.

La struttura, completata nel 2022, è sociale, sostenibile e territoriale. Composta da 23 alloggi, di cui due specificatamente accessibili a famiglie con persone affette da disabilità motoria, porta la firma dello studio Peluffo & Partners, noto per la sua attenzione alla relazione tra architettura, paesaggio e comunità. La palazzina è stata costruita nel pieno rispetto dei più recenti standard ambientali: è interamente in classe energetica A Plus, antisismica, gas free e realizzata con materiali a basso impatto ambientale e tecnologie ad alta efficienza.

Il bando, pubblicato martedì 8 luglio sull’albo pretorio del Comune di Vado Ligure e attivo fino a martedì 26 agosto 2025, si propone diversi obiettivi importanti. Tra questi, contrastare lo spopolamento e la fragilità abitativa, rigenerare il tessuto sociale ed economico del territorio e favorire il radicamento e il senso di comunità attraverso un modello abitativo sostenibile e inclusivo.

In particolare, il bando si rivolge a persone e nuclei familiari con un reddito superiore ai limiti dell’edilizia pubblica ma non sufficiente per sostenere una locazione a libero mercato. Le categorie interessate sono famiglie, giovani coppie, persone over 65 e persone con disabilità, con priorità per i residenti o lavoratori nel Comune di Vado Ligure. Possono però partecipare anche i residenti o lavoratori aventi diritto provenienti dai comuni del bacino di utenza del comprensorio savonese costiero e montano, tra cui Savona, Quiliano, Bergeggi, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Varazze, Giusvalla, Mioglia, Pontinvrea, Sassello, Stella e Urbe.

Il progetto ha già dimostrato la sua efficacia: con i precedenti bandi del Comune di Vado Ligure sono state ammesse 16 famiglie in graduatoria, confermando l’alta domanda di soluzioni abitative accessibili nella zona del savonese.

Sono disponibili nove alloggi in locazione con un contratto della durata di 3 + 2 anni a canone moderato. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 26 agosto, alle ore 16. La documentazione e la modulistica necessarie sono disponibili sul sito dell’albo pretorio comunale all’indirizzo: https://albopretorio.sipalinformatica.it/sipal_ap/servlet/ListPubblicazione?codfisc=00251200093.