Millesimo, Silvia Schinca è il nuovo responsabile della polizia locale

Silvia Schinca è il nuovo responsabile della polizia locale di Millesimo. La conferenza di presentazione si è tenuta questo pomeriggio nella sala consiliare del palazzo comunale. Sovrintendente capo in forza alla polizia locale di Cairo Montenotte dal 1997, prenderà servizio a Millesimo il prossimo 1° gennaio 2020.

Commenta il sindaco Aldo Picalli: "Oggi è un giorno importante per la nostra amministrazione. Alla luce della situazione che ci siamo ritrovati, la struttura della polizia municipale necessitava di una riorganizzazione. Si tratta di un primo passo fatto per Millesimo che tocca uno dei cardini della nostra amministrazione, la sicurezza. L'inizio di un 'traguardo' raggiunto in poco tempo".

Dopo una convenzione intercomunale durata quasi un decennio con i comuni di Cengio, Osiglia e Roccavignale, lo scorso ottobre, l'assemblea di sindaci ha deciso di recedere dalla forma associata. Un organico insufficiente (tre unita operative) ulteriormente peggiorato a novembre con il passaggio del comandante Ubaldo Moretti alla guida della polizia locale di Cairo Montenotte.

Aggiunge l'assessore alla polizia locale Roberto Scarzella: "Non ci siamo fatti trovare impreparati. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo nel migliore dei modi, affidando il ruolo di responsabile del servizio dopo l'apertura di un bando di mobilità a Silvia Schinca. Si tratta di una persona con una grande esperienza (ventennale ndr) nel comune di Cairo Montenotte. Affiancherà il nostro agente storico Giorgio Ferrando. Con questo passo andiamo incontro alle richieste della cittadinanza. Un servizio più strutturato ed efficiente. Questo ci consentirà in particolare un maggiore controllo sia sui cassonetti, sia sui parcheggi 'selvaggi'".

Ma non è tutto. Tra gli obiettivi figurano anche la gestione delle allerte meteo, la videosorveglianza, una fattiva collaborazione con Protezione civile e forze dell'ordine presenti sul territorio e l'istituzione di un controllo di vicinato. Infine, verrà formato anche un accertatore della sosta. Non si tratta di un vero agente della polizia locale, ma andrà a rinforzare l'organico.

Per quanto riguarda la firma di una nuova convenzione intercomunale, l'assessore Scarzella non ha escluso questa possibilità : "Come amministrazione siamo aperti a tutto, ma prima ci dobbiamo strutturare bene".

Prosegue il vice sindaco Francesco Garofano: "C'è grande soddisfazione. Abbiamo raggiunto uno dei nostri obiettivi prioritari in campagna elettorale. Dare una maggiora sensazione di sicurezza alla cittadinanza. Abbiamo lavorato bene. In particolare, faccio i complimenti all'assessore Scarzella. Siamo riusciti ad attirare l'attenzione di una persona molto competente. Siamo onorati che Silvia abbia deciso di mettersi in gioco per il nostro paese. La precedente convenzione ci penalizzava. Oggi abbiamo messo una grande pezza. Due agenti di polizia locale effettivi nel nostro paese".