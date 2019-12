Oggi su Radio Onda Ligure 101, dalle 13 alle 14, speciale dedicato al Comune di Toirano. Ospite in studio il sindaco, Giuseppe De Fezza, per tracciare un bilancio di questo 2019 che sta per finire.

La trasmissione come sempre si può ascoltare su frequenza in FM, ma anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la app "Radio Onda Ligure 101" dall’Apple Store o dal Google Play Store.