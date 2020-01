L'assessore al turismo Berrino esalta il capodanno "made in Liguria": "Grande successo, conferma del buon lavoro di promozione"

La Liguria a Capodanno va forte non solo per le prenotazioni nelle strutture ricettive (il cui buon andamento è stato confermato da molti operatori a Regione Liguria) e dal successo dell'animazione nelle piazze per la notte di San Silvestro, ma anche per l'affollamento dei centri storici nelle vie dello shopping, sui lungomare delle riviere e nei paesi dell'entroterra più caratteristici.

"La Liguria è attrattiva anche per il turismo invernale - commenta l'assessore al turismo di Regione Liguria Gianni Berrino - nonostante la forte concorrenza delle stazioni sciistiche dove la neve, quest'anno, non si è fatta attendere come gli anni scorsi. La Liguria ha risposto al meglio a tutte le difficoltà che ha dovuto attraversare: l'immagine delle piazze liguri piene per la notte di San Silvestro è la migliore conferma del buon lavoro di promozione fatto a tutti i livelli in un anno e mezzo davvero difficile. Ringrazio gli operatori per la loro professionalità e i comuni per le molte iniziative, culturali e di intrattenimento, che hanno convinto i turisti italiani e stranieri".

"La scommessa, passata l'epifania, è convincere i mercati interni ed esteri di riferimento per i fine settimana (Piemonte, Lombardia e Francia in primo luogo) a continuare a venire in Liguria, in attesa del periodo dei festival e delle manifestazioni di fine inverno e inizio primavera" conclude il titolare dell'assessorato al turismo.