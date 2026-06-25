Orientamenti Summer fa tappa a Savona: pienone al Campus di Legino per l'evento di formazione

Sono state circa 250 le persone che quest'oggi (25 giugno, ndr) hanno preso parte alla terza tappa di Orientamenti Summer, l'evento gratuito ospitato presso il Campus Universitario di Savona all'interno del percorso itinerante estivo, promosso da Regione Liguria in collaborazione con l'Università di Genova e l'Ufficio Scolastico Regionale, ideato per supportare studenti e famiglie nell'individuazione del percorso di studi più adatto alle caratteristiche e alle aspirazioni dei giovani.



"Dopo la partecipazione eccezionale registrata nei primi due appuntamenti a Masone e a Genova, anche questo terzo appuntamento si conclude con un sold out che conferma un avvio di Orientamenti Summer davvero da record – dichiara il vicepresidente della Regione Liguria con delega alla Formazione Simona Ferro – Siamo molto soddisfatti del grande successo dell'iniziativa, perché sempre più famiglie liguri riconoscono l'importanza di occasioni di confronto come queste: è fondamentale aiutare gli studenti liguri a conoscere meglio le proprie inclinazioni e i propri talenti attraverso un percorso basato sull'ascolto dei professionisti del settore e su informazioni affidabili. Regione Liguria, attraverso Orientamenti Summer, ribadisce l'importanza del dialogo e della formazione per orientare i giovani verso le scelte migliori per il proprio futuro, a livello personale e professionale".

"La straordinaria partecipazione registrata anche a Savona conferma quanto Orientamenti Summer sia diventato un punto di riferimento per studenti e famiglie nel percorso di scelta e crescita dei ragazzi – dichiara l'assessore regionale alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo, Marco Scajola –. Attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo sosteniamo iniziative che mettono al centro i giovani, offrendo occasioni concrete di orientamento, ascolto e confronto con il mondo della scuola, dell'università e delle professioni. Accompagnare le nuove generazioni nelle decisioni che riguardano il loro futuro significa investire sul capitale umano e sulle potenzialità del nostro territorio. Continueremo a promuovere progetti capaci di creare opportunità, valorizzare i talenti e fornire strumenti utili per affrontare con consapevolezza le sfide del domani".

Le prossime sei tappe di Orientamenti Summer interesseranno diverse località della Liguria, dal Ponente al Levante, fino al 15 luglio. Il prossimo incontro è in programma giovedì 29 giugno alla Spezia.